Çalışma izin belgesi alma! e devlet görev belgesi nasıl alınır, formu nasıl indirilir? (görev belgesi e devlet başvuru ekranı)

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izin görev belgeleri 7 Mayıs saat 24.00'e kadar geçerli olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00'ye kadar 2.677.000 başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlenmişti. e devlet görev belgesi nasıl alınır? e devlet görev belgesi formu nasıl indirilir? Çalışma izin belgesi alma…

e devlet görev belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığınca “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde çalışma izni almak isteyen vatandaşları bilgilendirildi ve çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılacak. İşte e-Devlet izin belgesi alma ekranı...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÇALIŞMA İZİN GÖREV BELGESİ İLE İLGİLİ YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığınca Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları Bakanlığımızın ilgi (a) Genelgesiyle belirlenerek Valiliklere duyurulmuştur.

Yine ilgi (a) Genelgemizle, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir.

Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla ilgi (b)

Genelgemizle;– E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,

– Ek'te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesi formuna, dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

BUGÜN SONA ERİYORDU, 7 MAYIS’A UZATILDI

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;

– İşyeri sahipleri,

– Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

– Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.

Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için; süre 7 mayısa uzatıldı.

1. Daha önceki ilgi (b) Genelgemizle yeni oluşturduğumuz “çalışma izni görev belgesi formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek'teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulamadır.

CEZA UYARISI DA YAPILDI

3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacaktır. Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirilecektir.

Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemlidir.

E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

* E devlet sistemine giriş yapınız.

* Arama boşluğu kısmına E-Başvuru yazınız.

* Ekranda gözüken Başvuru Türü bölümünden Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri bölümünü seçiniz. Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup BAŞVUR seçeneğine tıklayın.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İŞ YERİNDEN DE ALINABİLECEK

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı;

"Diyelim ki alınamadı, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

Daha önce muafiyet belgesi olanların bunu bir "serbest dolaşım belgesi" gibi kullandığı, şehir içinde istediği gibi dolaştığının anımsatılması üzerine Soylu, asla böyle olamayacağının altını çizdi.

Bakan Soylu, "Dün iki ayrı toplantı yaptık. Tüm kuralları kolluk birimlerimizle, valilerimizle, kaymakamlarımızla ele aldık. Bu kuralları harfi harfine 17 gün uygulayacağız." dedi.

GÖREV BELGESİ FORMU İNDİRME

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALIMINDA PROBLEM OLURSA NELER YAPILMALI?

Başvuru sırasında problem yaşanması durumunda neler yapılacağı açıklandı. Konu ile ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi'nde yer aldı. İşte genelgedeki o detaylar;

"Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi. Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda Ölüm Belgesi yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek."