10 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.105 0.49 EURO 8,8590 0.24
USD 7,4410 -0.59 ALTIN 470,720 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Ekonomi Haberleri »
  • Çalışanları için kesenin ağzını açtı! Ünlü Uzman Sinan İslam Yılmaz çalışanları için lüks villa kiraladı!

Çalışanları için kesenin ağzını açtı! Ünlü Uzman Sinan İslam Yılmaz çalışanları için lüks villa kiraladı!

10 Eylül 2020 Perşembe - 14:30 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 14:30

Gün geçtikçe ünü artan, sosyal medyada da fenomen haline gelen ünlülerin güzellik koçu Sinan İslam Yılmaz, pandemi sürecinde tatile gidemeyen çalışanları için kesenin ağzını açtı.


Pandemi süreci sonrasında çalışmaya başlayan ve pandemi sebebiyle tatilleri iptal olan tüm personelleri için lüks villa kiralayan Yılmaz, 5 günlük tatil için 150 bin TL para harcadığını dile getirdi. Çalışanlarının her zaman motivasyonunun tam olması için çabaladığını dile getiren Yılmaz, ‘’Bende bir zamanlar çalışandım. Ve bir gün eğer iş sahibi olursam personellerimi her zaman ilk sırada tutacağıma söz vermiştim.
 
Pandemi sürecinde, yıllık izinlerin de tatil planlayan ve iptal olan bütün çalışanlarım için bir şeyler yapmak ve onların motivesini yükseltmek istedim. Para önemli değil tekrar kazanılır. Bu konuda en beğendiğim patronlardan birisidir Acun Ilıcalı. Bende bu şekilde personellerime sürpriz yaparak hem çalışanlarımı memnun etmek hem de iyi bir patron örneği olmak istedim’’ dedi.
 
 

ETİKETLER

pandemi Sinan İslam Yılmaz güzellik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.