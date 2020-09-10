Çalışanları için kesenin ağzını açtı! Ünlü Uzman Sinan İslam Yılmaz çalışanları için lüks villa kiraladı!

Pandemi süreci sonrasında çalışmaya başlayan ve pandemi sebebiyle tatilleri iptal olan tüm personelleri için lüks villa kiralayan Yılmaz, 5 günlük tatil için 150 bin TL para harcadığını dile getirdi. Çalışanlarının her zaman motivasyonunun tam olması için çabaladığını dile getiren Yılmaz, ‘’Bende bir zamanlar çalışandım. Ve bir gün eğer iş sahibi olursam personellerimi her zaman ilk sırada tutacağıma söz vermiştim.

Pandemi sürecinde, yıllık izinlerin de tatil planlayan ve iptal olan bütün çalışanlarım için bir şeyler yapmak ve onların motivesini yükseltmek istedim. Para önemli değil tekrar kazanılır. Bu konuda en beğendiğim patronlardan birisidir Acun Ilıcalı . Bende bu şekilde personellerime sürpriz yaparak hem çalışanlarımı memnun etmek hem de iyi bir patron örneği olmak istedim’’ dedi.