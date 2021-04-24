Bursluluk sınavı ne zaman olacak 2021? Ertelenen İOKBS hangi tarihte yapılacak, bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?

Bursluluk sınavı tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan’da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hakkında yaptığı açıklamada, bursluluk sınavının ertelendiğini duyurmuştu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflar bursluluk sınavı tarihini araştırıyor. Peki bursluluk sınavı ne zaman? 2021 İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak?

İOKBS bursluluk sınavı tarihi sorgulanıyor. Koronavirüs salgını kapsamında 5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı ertelendi. Bakan Selçuk sınavın ertelendiğini sosyal medya hesabından yaptığı "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik." İfadelerini kullandı. Peki bursluluk sınavı ne zaman olacak? İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli mi?

Bursluluk sınavı ne zaman olacak?

Ertelenen bursluluk sınavı tarihi henüz belli değil.

Bursluluk sınavı nasıl yapılacak?

Bursluluk sınavında 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

Bursluluk taban puanları

5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,

6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,

7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,

8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,

9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,

10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,

11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.