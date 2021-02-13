Burak Kut kimdir, kaç yaşındadır? Benimle Oynama şarkısıyla tanınan Burak Kut nereli, evli mi, biyografisi…

İbo Show’da bu hafta nostajı dolu saatler ile seyirci müziğe doyacak. Cumartesi akşamlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da 90’lar rüzgârı esecek. Birbirinden kıymetli sanatçıların ağırlandığı programda Burak Kut da yerini aldı. Burak Kut kimdir, kaç yaşındadır? Benimle Oynama şarkısıyla tanınan Burak Kut nereli, biyografisi…

Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan İbo Show her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden kıymetli isimleri ağırlayacak. Burak Kut sevilen şarkılarıyla TV başındakilere eğlenceli dakikalar yaşatırken, hakkında merak edilenler de yoğunlaştı. Burak Kut kimdir, kaç yaşındadır? Benimle Oynama şarkısıyla tanınan Burak Kut nereli, biyografisi…

BURAK KUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam eden sanatçı, müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.

Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker'in sahibi olduğu Peker Müzik'le anlaşarak ilk albümünü, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını takip eden iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.

İkinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim" ile kendini daha da geliştirdi ve söz ve beste yazmaya ağırlık verdi. "Yaşandı Bitti" isimli parçasına New York' da çekilen klip büyük ses getirdi. Bu arada albüm çalışmalarının dışında da müzik etkinliklerini sürdüren sanatçı; Sarah Brightman'la düet yaptı.

"Notre Dame'ın Kamburu" isimli filmin hem müziğini seslendirdi, hem de seslendirmesini gerçekleştirdi. Aynı projeyi Yunanistan 'da yapan ünlü Yunanlı şarkıcı Sakis Rouvas ile düet yaptı ve Kıbrıs -Yeşil Hatta birlikte verdikleri konser ile Abdi İpekçi Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bu yoğun etkinliklerden sonra tüm söz ve besteleri kendisine ait olan 3. albümü "Küçük Prens" i kendi şirketinden çıkaran Burak Kut, bundan sonraki müzik yaşamına yeni anlaşma imzaladığı Unıversal Müzik'te devam etme kararı aldı.

2000 Eylül ayında yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan "Burak Kut" isimli 4. albümünü ise Universal Müzik'ten çıkardı.

2007 yılında "Komple" adlı albümünü Doğan Müzik Company'den çıkardı. 2009 yılında "İlaç" adlı Rock müzik ağırlıklı albümünü yaptı. 2013 yılında "Sevginin Her Hali" adını verdiği Maxi Single albümünü çıkardı.

Burak Kut, 2011 yılında Dr. Cansel Yeni ile evlendi, Aden Bucan (d.2011) adında bir kızı vardır.

2014 yılında başrol oynadığı "Ankara'nın Dikmen'i" adlı dizide Bülent Emrah Parlak, Hande Katipoğlu, Özlem Aydın ile birlikteydi.