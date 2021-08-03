Buldan yangını söndü mü, devam ediyor mu? Denizli Buldan Türlübey orman yangınında son durum!

Buldan yangın söndü mü, Denizli Buldan yangın devam ediyor mu? Denizli'nin Buldan ilçesinde dün ormanlık alanda, yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale edilirken, köylülerde damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankları ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Peki, Buldan yangını söndü mü, devam ediyor mu? Denizli Buldan yangınında son durum…

Denizli'nin Buldan'ın kırsal Türlübey mahallesinde, dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına köylülerde destek verdi. Köylüler, damacanalar ve traktörlerin arkasına bağladıkları su tankları ile taşıdıkları sularla alevlere müdahale edildi. Buldan yangın söndü mü, Denizli Buldan yangın devam ediyor mu? Türlübey orman yangını son durum…

Buldan yangını söndü mü, devam ediyor mu?

Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi. Vali Atik, yangın çıkan bölgede tüm mahallelerin boşaltıldığı iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi’nde çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer ile 2 kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 25 arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 ambulans, 1 UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Tugay Komutanlığı personellerinin yanı sıra özel sektörün de desteğiyle 12 iş makinesi, su taşıma amaçlı 12 beton mikseriyle müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme uçağının da söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinesi, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları devam etmekte ve yangın tamamen kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.”

Açıklamada, sosyal medyada birtakım gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, “Bu paylaşımların halkımızda tedirginlik oluşturduğu üzülerek müşahede edilmiştir. ” denildi.