Bugün hava nasıl olacak! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den gece saatlerinden sonra beklenen sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu Zonguldak , Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir 'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa 'nın, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık Burhaniye , Havran ve Gömeç), Çanakkale'nin güney (Ezine, Ayvacık , Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) İzmir'in kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık