17 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.193 1.04 EURO 9,3130 0.19
USD 7,9350 0.03 ALTIN 484,310 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bugün hava nasıl olacak! Sağanak yağış geliyor

17 Ekim 2020 Cumartesi - 9:20 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 9:20

Meteoroloji'den gece saatlerinden sonra beklenen sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa'nın, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç), Çanakkale'nin güney (Ezine, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
 
BURSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Cumartesi) İzmir'in kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
 
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
 
KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
Videoyu Oynat
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE °C, 25°C
Az bulutlu
 
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
 
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ETİKETLER

meteoroloji sağanak yağış marmara
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.