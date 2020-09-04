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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı

04 Eylül 2020 Cuma - 9:27 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 9:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4 Eylül hava durumu raporunun detayları ortaya çıktı. Günlerdir sıcak ve güneşli havanın hakim olduğu Marmara ve Batı Karadeniz için saat verilip sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’a yağmur yağacak mı? İşte, 4 Eylül hava durumu raporunun detayları…


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
BU SAATLERE DİKKAT!
 
Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 32°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ANKARA °C, 37°C
 
Parçalı ve az bulutlu

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