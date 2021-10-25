Bugün (25 Ekim) Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı merakla bekleniyor. Kritik toplantının ana gündem maddesi, Erdoğan'ın 10 büyükelçinin "istenmeyen isim" ilan edilmesi için verdiği talimat ve koronavirüs salgını olacak. Erdoğan toplantının ardından Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Koronavirüs salgını ve 10 büyükelçinin ana gündem konusu olacak toplantıda ülke gündemi kapsamlı olarak değerlendirilecek. İtalya'nın Başkenti Roma'da yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar, Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta da Kabine toplantısında görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, BUGÜN MÜ?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. toplantının saat 15:00’te başlaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 19:00’dan sonra kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

10 BÜYÜKELÇİNİN DURUMU

Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için çağrı yapan ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın büyükelçileriyle ilgili alınacak karar ise toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." 10 büyükelçinin 'istenmeyen isim' ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

İSTENMEYEN İSİM NEDİR?

"Persona non grata (istenmeyen isim) terimi; devletler arası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişiler için kullanılıyor. "İstenmeyen isim" kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor. Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri 'istenmeyen isim' ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde karşılık veriyor.