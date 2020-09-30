BSMV nedir? Döviz ve altın alımında vergi oranı düştü! Banka ve Sigorta muameleleri vergisi…

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), döviz ve altın alımında düştü. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrardan binde 2’ye indirildi. Peki, BSMV nedir? Banka ve Sigorta muameleleri vergisi…

Döviz ve altın alımı işlemleri sırasında uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, BSMV vergisinde indirim kararına gidildi. Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı mayıs ayında %0.2'den %1'e yükseltilmişti. Politika faizlerinin yükseltilmesi ve takas işlemlerinde limitlerin yükseltilmesi ile birlikte, döviz ve altın alım işlemlerinde uygulanan yüzde 1'lik kambiyo vergisi tekrardan binde 2'ye düşürüldü.

BSMV NEDİR?

BSMV tutarının tahakkuk eden faiz kazancının yüzde (%) kaçlık bölümüne tekabül ettiğini gösteren orana BSMV Oranı adı verilir ve yüzde (%) ile ifade edilir.

BSMV, Banka Sigorta Muamele Vergisi’nin kısaltması olarak kullanılır. Banka ve sigorta sektörüyle ilgili gerçekleştirilen finansal işlemleri vergilemeyi hedefler. BSMV, 23 Temmuz 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na dayanmaktadır.

BSMV; tüketicilerin bankalardan kullandıkları krediler, taksitlendirdikleri kredi kartı borçları, döviz, altın vb. alım satım işlemlerinden bankaların kazandığı faiz, komisyon ve ücret gelirleri, sigorta şirketlerinin sigorta poliçelerinde gösterdiği prim tutarları üzerinden belirlenen faziz oranında ve işlem anında tahsil edilir.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar

Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde bir)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirildi. Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı 24 Mayıs'ta binde 2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı.

Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor.