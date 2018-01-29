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Brent petrolün varili 70,38 dolar

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 9:53 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 9:53

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 70,38 dolardan işlem görüyor.


Cuma günü 70,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,81 doları gören  Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,40 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,02'lik azalışla 70,38 dolardan işlem  görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 66,32  dolardan alıcı buldu.
 
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi  hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta arttı.
 
Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı  haftalık verilere göre, 22-26 Ocak'ta ABD'de 12 petrol sondaj kulesi hizmete  alındı. Böylece, ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 759'a  yükseldi.
 
Analistler, geçen hafta açıklanan ABD'nin ham petrol stoklarındaki  düşüşün petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.
 
Ayrıca, petrol piyasasındaki şirketlerde talebinin güçlü şekilde  artması, dünya genelindeki zayıf dolar kuru ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  ile Rusya'nın petrol kısıntı kararına sıkı sıkıya bağlı kalmalarının fiyatlarda  yukarı yönlü hareketlenmeyi güçlendirdiği kaydedildi.
 
 Brent petrolde teknik olarak 70,07 ile 70,14 dolar aralığının direnç,  69,93 ile 70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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