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Brent petrolün varili 68,95 dolar

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 10:57 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 10:57

Brent petrolün varili, ABD'nin artan günlük petrol üretiminin etkisiyle bugün 68,95 dolardan işlem görüyor.


Dün 70,40 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,61 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,30 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,5'lik azalışla 68,95 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,86 dolardan  alıcı buldu.
 
Irak petrol yetkilileri, Kerkük petrolünün İran'a sevkiyatının gelecek  haftadan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı. Yetkililer, Irak'ın SOMO  şirketinin ocak ayı sevkiyatının günlük 3,5 milyon varile ulaştığını bildirdi.  Analistler, Irak ile ilgili bu açıklamaların petrol fiyatlarında sınırlı bir  düşüş yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.
 
Ayrıca, petrol fiyatları ABD'de artan günlük üretim ve güçlenen dolar  nedeniyle düne göre 2 dolardan fazla geriledi.
 
ABD'nin günlük üretiminin yüzde 17 artarak 10 milyon varil seviyesine  ulaştığı kaydedildi. Böylece ABD, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün en büyük  üreticisi Suudi Arabistan'a yaklaştı.
 
Brent petrolde teknik olarak 68,70 ile 68,80 dolar aralığının direnç,  68,50 ile 68,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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