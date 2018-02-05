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Brent petrolün varili 67,90 dolar

05 Şubat 2018 Pazartesi - 9:58 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 9:58

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk işlem gününde 67,90 dolar seviyesinden işlem görüyor.


Cuma günü 69,94 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70 doları gören  Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,04 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,20 azalarak 67,90 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,87 dolardan  alıcı buldu.
 
ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi  hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta arttı.  Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre,  ABD'de 6 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, geçen hafta ülkedeki  toplam petrol sondaj kulesi sayısı 765'e yükseldi.
  
Öte yandan uzmanlar,  ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, ABD'nin  Venezuela ile petrol alışverişini sınırlandırabileceğini açıklamasının petrol  piyasaları üzerinde tedirginlik oluşturabileceğini kaydediyor.
 
Brent petrolde teknik olarak 67,91 ile 67,97 dolar aralığının direnç,  67,79 ile 67,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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