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Brent petrolün varili 64,36 dolardan işlem görüyor

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 9:24 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 9:24

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününde 64,36 dolardan işlem görüyor.


Dün 65,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,57 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,37 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,01 azalarak 64,36 dolardan işlem görmeye başladı.  Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,54 dolardan  alıcı buldu.
 
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Çarşamba günü açıklanan  verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi 27 Ocak-2 Şubat'ta, bir önceki  haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artışla 10,25 milyon varile yükseldi.  Böylece ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı ülke tarihindeki en yüksek  seviyeye ulaşıp rekor kırdı.
 
Uzmanlar, ABD’nin artan petrol üretiminin küresel petrol fiyatları  üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğine dikkati çekiyor.
 
Brent petrolde teknik olarak 64,45  ile 64,57 dolar aralığının direnç,  64,21 ile 64,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.
 

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