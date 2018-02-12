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Brent petrolün varili 63,35 dolardan işlem görüyor

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 9:47

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk işlem gününde 63,35 dolardan işlem görüyor.


Cuma günü, 64,37 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,62 doları  gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,58 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.38 itibarıyla yüzde 1,23 artarak 63,35 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,86  dolardan alıcı buldu.
 
Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın petrol  kısıntı kararına devam etmelerinin fiyatlardaki artışı desteklediğini ancak  ABD'de artan stoklar ve rekor petrol üretiminin fiyatlarda aşağı yönlü baskı  oluşturmaya devam edeceğini belirtiyor.
 
Ayrıca, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısındaki güçlü artışın petrol  piyasasında arz fazlası oluşturacağı kaydediliyor.
 
Bugün petrol piyasasında OPEC'in ocak ayı petrol piyasası raporu takip  edilecek.
 
Brent petrolde teknik olarak 63,38 ile 63,41 dolar aralığının direnç,  63,20 ile 63,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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