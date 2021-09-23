Branş kontenjan dağılımı belli oldu! 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı sorgulama!

15 bin ek öğretmen ataması duyurusunun ardından merakla branş dağılımı açıklaması bekleniyordu. MEB yayınladığı yeni duyuruyla 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını paylaştı. İşte MEB 15 bin öğretmen alımı branş dağılımı…

Branş kontenjan dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer verdi.

Yayınlanan duyuruda kontenjan ve branş dağılımıyla ilgili olarak "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır." denildi.

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

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