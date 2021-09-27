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Bozcaada açıklarındaki kazada hasar alan gemi, İzmir'e götürüldü

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 0:05 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 0:05

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 'M/V Levantes' isimli gemiyle çarpışan 'M/V Clipper Como' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör refakatinde İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.


18 Eylül tarihinde Bozcaada açıklarında meydana gelen kazada Rusyadan Mısıra buğday taşıyan Marshall Adaları bayraklı, 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' isimli gemi, Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsuna giden fosfat yüklü, 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clipper Como' isimli gemi ile çarpıştı. 'M/V Clipper Como' isimli gemi, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu kurtarıldı. Gemi, yükünün boşaltılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Gemi Kurtaran' isimli römorkör refakatinde, İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.
 
'M/V Clipper Como' isimli gemi, ardından iskele (sol) tarafında oluşan hasarın onarımı için tersaneye gönderilecek. 

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Çanakkale Levantes Kıyı Emniyeti
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