Bozcaada açıklarındaki kazada hasar alan gemi, İzmir'e götürüldü

18 Eylül tarihinde Bozcaada açıklarında meydana gelen kazada Rusyadan Mısıra buğday taşıyan Marshall Adaları bayraklı, 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' isimli gemi, Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsuna giden fosfat yüklü, 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clipper Como' isimli gemi ile çarpıştı. 'M/V Clipper Como' isimli gemi, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu kurtarıldı. Gemi, yükünün boşaltılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Gemi Kurtaran' isimli römorkör refakatinde, İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.
'M/V Clipper Como' isimli gemi, ardından iskele (sol) tarafında oluşan hasarın onarımı için tersaneye gönderilecek.