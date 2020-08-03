Borsa ne zaman açılacak? İşte Borsa işlem tarihi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul’un bugün açık olup olmadığı işlem gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Borsa İstanbul bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak? İşte Borsa İstanbul çalışma takvimi ve Borsa işlem tarihi...
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı'nın son gününün haftanın ilk işlem gününe denk gelmesi nedeniyle Borsa'da işlem yapılıp yapılmadığı yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul çalışma takvimine göre, Borsa İstanbul’da işlemler 4 Ağustos Salı günü başlayacak.