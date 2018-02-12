12 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
5°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.822 1.08 EURO 4,6610 -0.37
USD 3,7980 -0.63 ALTIN 161,860 0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Borsa günü yükselişle tamamladı

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 18:37 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 18:37

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 yükselişle 114.821,60 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.231.32 puan artarken, toplam  işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,94,  holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 2,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 ile madencilik  oldu.
 
Dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 115,415,50 puana kadar  çıkan BIST 100 endeksi, 115.000 puanın hemen altında dengelendi.
 
Analistler, yurt içinde açıklanan şirket bilançolarının sektör ve  hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, yurt dışında yarın  İngiltere'de açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.
 
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500  puanın direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, Almanya'daki koalisyon  görüşmelerinin yanı sıra 14 Şubat Çarşamba gününden itibaren hareketlenecek veri  trafiğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
 
Çarşamba günü ABD'de enflasyon, Almanya ve Avro Bölgesi 2017 yılı  4'üncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.