Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 116.286,98 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 405,02 puan ve yüzde 0,35 artarak 116.286,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile tekstil, deri oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve 117.521,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Suriye 'deki gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 değer kaybıyla 115.881,96 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile Almanya 'da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.700 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.