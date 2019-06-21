Bordo bereliler yeminlerini etti!

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen 11. Dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, salona girişinde kursiyerlere "kahraman bordo bereliler merhaba" diyerek seslendi.

Dereceye giren personelin brövelerinin Akar ve komutanlar tarafından verilmesinin ardından diğer kursiyerlerin bröveleri eğitmenleri tarafından takıldı. "Şahit timi"nin salondaki yerini almasının ardından kursiyerler Özel Kuvvetler Yemini etti, bordo bere taktı.

"Hedefimiz kendisiyle rekabet eden bir özel kuvvet olmak"

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ise kendilerine verilen görevleri tam ve zamanında icra etmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Bir yandan TSK 'nın etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına katkıda bulunurken diğer yandan da personelin eğitim ine önem verdiklerini vurgulayan Tümgeneral Çorbacı, "Hedefimiz dünya çapında örnek gösterilen, başkalarıyla değil kendisiyle rekabet eden bir özel kuvvet olmaktır" dedi.

Çorbacı, kursu başarıyla tamamlayan personele "Aramıza hoş geldiniz" diye seslendi.

Kursiyerler adına yapılan konuşmada ise eğitimlerle zoru başarmayı, imkansızı zorlamayı, bitti denilen yerde yeniden başlamayı öğrendikleri belirtildi.

Kazanılan bilgi ve yetenekleri vatan ve millet çıkarları doğrultusunda kullanmayı en önemli vazife olarak gördükleri belirtilen konuşmada, "Alacağımız her türlü vazifede hedefine giden bir mermi gibi doğrudan, hiçbir yere sapmadan görevin ifasını esas alan bir anlayışı benimsemiş bireyler olarak huzurunuzda bulunmaktayız." denildi.

Başlayanların sadece yarısı tamamlayabildi

Zihinsel ve fiziksel olarak her günü bir önceki günden daha çetin geçen eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar bordo bereyi takmaya hak kazandı.

26 haftalık eğitim sürecinde kursiyerler hava indirme harekatından, kış ve şiddetli soğukla mücadeleye, özel kuvvet eğitiminden spora kadar birçok zorlu eğitimi geride bıraktı.

Kurs süresince her türlü zorlu arazi şartları ile olumsuz hava koşullarına göğüs geren kursiyerler, karada, denizde ve havada TSK'nın öncüleri olabilmeye hak kazanmak için çalıştı.

Başlayanlardan ancak yarısının tamamlayabildiği kurs, dünyanın en saygın ve zorlu eğitimleri arasında yer alıyor.