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Bordo bereliler yeminlerini etti!

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 12:12 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 12:12

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamlayan kursiyerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın katıldığı törenle bordo berelerini taktı.


Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas  Kursu'nu tamamlayan kursiyerler, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar  Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın katıldığı törenle  dün bordo berelerini taktı.
 
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen 11. Dönem Özel Kuvvetler  İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan  Akar, salona girişinde kursiyerlere "kahraman bordo bereliler merhaba" diyerek  seslendi.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kursu  birinci olarak bitiren subay, astsubay ve uzman erbaş tarafından yaş kütüğüne  plaket çakıldı.
 
Dereceye giren personelin brövelerinin Akar ve komutanlar tarafından  verilmesinin ardından diğer kursiyerlerin bröveleri eğitmenleri tarafından  takıldı. "Şahit timi"nin salondaki yerini almasının ardından kursiyerler Özel  Kuvvetler Yemini etti, bordo bere taktı.
 
"Hedefimiz kendisiyle rekabet eden bir özel kuvvet olmak"
 
Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ise kendilerine  verilen görevleri tam ve zamanında icra etmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını  belirtti.
 
Bir yandan TSK'nın etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına  katkıda bulunurken diğer yandan da personelin eğitimine önem verdiklerini  vurgulayan Tümgeneral Çorbacı, "Hedefimiz dünya çapında örnek gösterilen,  başkalarıyla değil kendisiyle rekabet eden bir özel kuvvet olmaktır" dedi.
 
Çorbacı, kursu başarıyla tamamlayan personele "Aramıza hoş geldiniz"  diye seslendi.
 
Kursiyerler adına yapılan konuşmada ise eğitimlerle zoru başarmayı,  imkansızı zorlamayı, bitti denilen yerde yeniden başlamayı öğrendikleri  belirtildi.
 
Kazanılan bilgi ve yetenekleri vatan ve millet çıkarları doğrultusunda  kullanmayı en önemli vazife olarak gördükleri belirtilen konuşmada, "Alacağımız  her türlü vazifede hedefine giden bir mermi gibi doğrudan, hiçbir yere sapmadan  görevin ifasını esas alan bir anlayışı benimsemiş bireyler olarak huzurunuzda  bulunmaktayız." denildi.
 
Başlayanların sadece yarısı tamamlayabildi
 
Zihinsel ve fiziksel olarak her günü bir önceki günden daha çetin  geçen eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar bordo bereyi takmaya hak kazandı.
 
26 haftalık eğitim sürecinde kursiyerler hava indirme harekatından,  kış ve şiddetli soğukla mücadeleye, özel kuvvet eğitiminden spora kadar birçok  zorlu eğitimi geride bıraktı.
 
Kurs süresince her türlü zorlu arazi şartları ile olumsuz hava  koşullarına göğüs geren kursiyerler, karada, denizde ve havada TSK'nın öncüleri  olabilmeye hak kazanmak için çalıştı.
 
Başlayanlardan ancak yarısının tamamlayabildiği kurs, dünyanın en  saygın ve zorlu eğitimleri arasında yer alıyor.
 

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