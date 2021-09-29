Emeklilik fırsatı! Son gün yarın, bankalar kredi de veriyor...

Borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yüzde 90'ı siliniyor, son gün 30 Eyül (yarın). Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama üzerinden peşin ödeme yapılırsa gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 90’ı siliniyor. Yok, iki taksitle borç ödenirse, bu sefer Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan ceza ve zammın yüzde 50’si siliniyor. Bundan yararlanmak için de ilk taksitin 30 Kasım’da ödenmesi gerekiyor. Bağ-Kur’lara, daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırma imkânı tanınıyor ki, bu da erken emeklilik anlamına geliyor.

Çalışma hayatına nefes veren yapılandırma başvuruları hız kesmeden devam ediyor. 30 Eylül 2021’e ertelenen son başvuru tarihinin de sonuna yaklaşmış bulunmaktayız.Peki İşçi, işveren ve diğer borçlu kişileri bir nebze de olsa rahatlatan 7326 sayılı kanundan istenilen verim alındı mı?

Gazetevatan Yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı...Yapılandırma uygulamalarından orta ve küçük ölçekli işletmeler memnun ancak ödeme noktasında yine sıkıntı yaşayacaklarını düşünenlerin sayısı neredeyse %90. Borçlu bir restoran sahibi tüm borçlarını yapılandırdığını aktarıyor ancak cari dönemlerle çakışacak borçların ödemelerinin yeniden aksayacağını vurguluyor. Aynı şekilde ihaleli işe girecek olan bir İSG firması da ‘Borcu yoktur’ belgesini yapılandırma imkanıyla aldığını ve ihalelere sorunsuz katılabildiğini aktarıyor ancak yine yapılandırma ödemesi ve cari dönem ödemelerinin üst üste gelmesi halinde borcu yoktur alamayacağından, ihalelere katılmayacağından ve bu nedenle de borçlarını ödeyemeyeceğinden endişeli.

SGK BAŞKANI YAPILANDIRMA RAKAMLARINI PAYLAŞTI!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı sayın Cevdet Ceylan TRT ’ye verdiği röportajda 1 milyonun üzerinde vatandaşın 7326 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandırıldığını aktardı. Bu 1 milyon kişinin kamu kurumuna olan toplam borcunun ise 51,1 Milyar TL olduğunu ifade etti.

Nisan 2021 ve öncesi dönemlerine ilişkin paylaşılan veriler oldukça sevindirici, çünkü diğer yapılandırmalara bu kadar başvuru yapılmamıştı. Elbette yapılandırmalara olan başvuru sayıları fazla olsa da tahsiline ilişkin veriler pek iç açıcı olmayacak gibi gözüküyor. Pandeminin etkisinde kalan vatandaşın ve işverenlerin hem cari dönem borcunu hem de yapılandırmaya ilişkin borçlarını ödemesi kolay olmayacak gibi görülüyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Bu yılın nisan ayı ve öncesi döneme ait; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek. YÜZDE 90’I SİLİNECEK Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama üzerinden peşin ödeme yapılırsa gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 90’ı siliniyor. Yok, iki taksitle borç ödenirse, bu sefer Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan ceza ve zammın yüzde 50’si siliniyor. Bundan yararlanmak için de ilk taksitin 30 Kasım’da ödenmesi gerekiyor.Borcunuzu yapılandırdınız ve borcunuzun aslı 20 bin lira; Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan gecikme cezası ve zammı da 5 bin lira. Peşin ödemeyi tercih ederseniz, 5 bin liranın yüzde 90’ını, yani 4 bin 500 lirası, silinecek; toplam ödeyeceğiniz borcunuz 20 bin 500 lira olacak. İki taksitle ödemek isterseniz de borcunuz 22 bin 500 lira olacak. Eğer peşin ödeme gücünüz yoksa sosyal güvenlik borcunuzu yapılandırarak, taksitler halinde de ödeyebiliyorsunuz. Bu durumda da borcunuzu ikişer aylık dönemler halinde 6-9-12-18 taksitte ödeyebileceksiniz. İki ayda bir ödeyeceğiniz için de 6 aylık taksiti seçerseniz borcunuzu 12 ayda; 18 ayı seçerseniz de 36 ayda ödeme imkânınız olacak. Taksit seçeneğini seçenler için de taksit sayısına göre belirli oranlarda katsayı uygulanacak. BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK Sosyal güvenlik borcunu yapılandıranlara bazı avantajlar da sunuluyor. Yapılandırmadan önce uygulanan hacizler kaldırılacak. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde de borcu yoktur yazısı alınabilecek. Yapılandırma sonrası borçların süresinde ödenmesi halinde de işverenler sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek. Borç yapılandırması tüm borcu olanlar için avantaj ama Bağ-Kur’lular için ayrıca avantajlı. Şöyle ki, Bağ-Kur’lara, daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırma imkânı tanınıyor ki, bu da erken emeklilik anlamına geliyor. Daha önceki kanunlar nedeniyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur’lular, yapılandırma yaptıklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, borçlarını ödemeleri halinde, sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak, emeklilikte hesaba katılacak. Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve bu nedenle de emekli olamayan Bağ-Kur’lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecek. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri uzamayacak. Bu imkândan yararlanmak için de Bağ-Kur’luların, 1 Kasıma kadar müracaat etmeleri ve 30 Kasıma kadar da borçlarını tek seferde ödemeleri gerekiyor.Borcunuzu ödemek için kamu bankaları düşük faizli kredi de veriyor. Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank SGK ile protokol imzaladı.

30 EYLÜL SON BAŞVURU TARİHİ, UZATMA GELİR Mİ?

Normal şartlarda 31/08/2021 tarihinde biten yapılandırma müracaatları Cumhurbaşkanı kararıyla bir ay sonrasına kadar yani 30/09/2021’e kadar uzatıldı. Yapılandırmayla ilgili kimse uzatma beklemezken Cumhurbaşkanımız bir ay uzattı, ancak bu defa uzatma olmayacak gibi. Sayın SGK Başkanı Ceylan da yeniden bir uzatmanın olmayacağını aktardı. Tabi yine son sözü söyleyecek olan Cumhurbaşkanımızdır .Son 2 gün, söylemedi demeyin…