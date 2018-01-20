Bombalanan Afrin'den ilk kare: Öcalan posteri dikkat çekti

Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı. Öte yandan sınırın diğer tarafına doğru savaş uçakları havalandı. Başbakan Binali Yıldırım, "TSK havadan harekâta başlamıştır" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başladığını duyurdu.
Afrin'den ilk görüntü: Öcalan posteri dikkat çekti
F-16'ların vurduğu Afrin'den ilk görüntüler gelmeye başladı. Sokaklarda bulunan reklam panolarında ise teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.