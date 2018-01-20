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Bombalanan Afrin'den ilk kare: Öcalan posteri dikkat çekti

20 Ocak 2018 Cumartesi - 18:49 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 18:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını bildirdi. Bombalanan Afrin'den ilk görüntüler geldi. Görüntülerdeki Öcalan posteri dikkat çekti.


Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı. Öte yandan sınırın diğer tarafına doğru savaş uçakları havalandı. Başbakan Binali Yıldırım, "TSK havadan harekâta başlamıştır" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başladığını duyurdu.
 
Afrin'den ilk görüntü: Öcalan posteri dikkat çekti
 
F-16'ların vurduğu Afrin'den ilk görüntüler gelmeye başladı. Sokaklarda bulunan reklam panolarında ise teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.
 

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