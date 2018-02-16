Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari'de oldukları tespit edilen 11 kişi yakalandı. 11 kişi Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltındaki şüphelilerin daha önce farklı yıllarda Bolu 2. Komando Tugayı'nda görev yaptıkları tespit edildi.
Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 11 askere gözaltı
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - | 16 Şubat 2018 Cuma - 16:53 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 16:53