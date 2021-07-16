Herkes bunun nedenini merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu neden görevden alındı? Melih Bulu, Boğaziçi’ne atandığı zaman öğrenci ve akademisyenlerin kendisine karşı başlattığı eylem için “6 ay dayanamazlar” demişti.

2 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevine yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle son verildi. Rektörlüğe vekaleten atanan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Hürriyet’e “Yeni bir dönem açılıyor. Öğrencilerimizi seviyoruz” dedi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete ’de yayımlanan kararla görevden alındı. Atandığı günden bu yana akademisyen ve öğrencilerin tepkisini çeken Bulu’nun yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. SEVİNÇLE KARŞILANDI Karar Rektörlük binası önünde sevinçle karşılandı. 135 gündür rektörlük binası önünde devam eden nöbet eylemi dün de yapıldı. Alkışlarla bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, müzik eşliğinde dans etti. KENDİSİ BİLE İNANMADI Prof. Dr. Melih Bulu, görevden alınmasına dair kararnamenin Resmi Gazete ’de yayımlanmasıyla sosyal medyada birinci sıraya oturdu. Melih Bulu kişisel Instagram hesabından, “Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır. Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim. Oyuna gelmeyin çocuklar uyuyun” diye yazdı. Ancak kısa süre sonra bu paylaşımını sildi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın fotoğrafını ekledi. Melih Bulu daha sonra Instagram hesabını kapattı.Melih Bulu, Boğaziçi’ne atandığı zaman öğrenci ve akademisyenlerin kendisine karşı başlattığı eylem için “6 ay dayanamazlar” demişti. YÖK ACİL REKTÖR ARIYOR Yükseköğretim Kurulu, rektör ataması yapılacağına dair başvuru ilanına çıkıldığını duyurdu. İlanda “YÖK olarak çok hızlı hareket edilerek, üniversite içerisinden bir öğretim üyesinin vekaleten rektörlüğe atandıktan hemen sonra rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı” denildi.

NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Melih Bulu neden görevden alındı? Hürriyet gaztesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Bulu'nun neden görevden alındığını yazdı... İşte o yazı... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı. Herkes bunun nedenini merak ediyor.Benim elimde iki temel neden var:

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı. İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

Aldığım kulis bilgisi şöyle: YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış. Ve bu rahatsızlık, haftalardır ifade ediliyormuş.Görevden almada işte bu rahatsızlığın payı büyükmüş.

Kişisel tahminim ise şudur:Altı ay gibi uzun bir süre içinde Melih Bulu... Üniversiteyi toparlayamadı, ortaya çıkan hoşnutsuzluğu gideremedi, akademisyenlerin hiç değilse bir bölümünü olsun ikna etmeyi başaramadı, tepkileri dindiremedi, süreci iyi idare edemedi.

Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Bulu’yu görevden alıverdi. Üstelik Melih Bulu’nun haberi olmadan yaptı bunu.Bulu’nun görevden alınmasının 15 Temmuz ’a denk gelmesine gelince...

“Tatsız bir tesadüf” dışında bir gerekçe bulamıyorum.