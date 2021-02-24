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Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş eğitim kararı! Rektörlük duyurdu

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 21:32 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 21:32

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle yapılacak.


Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Twitter hesabından  2020-2021 Bahar Dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, rektörlük ve yönetim  organlarının, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın  önlemlerini takip ederek, değerlendirmelerini yaptığı kaydedildi.
 
Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerinin sağlığının en  temel önceliklerden olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
 
"Bu doğrultuda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Üniversite Senato  Toplantısında alınan karara göre 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim  faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir. Kampüsün kullanımı, öğrenci  yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar  geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi  bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Tüm  öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler  dileriz."

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Boğaziçi Üniversitesi eğitim-öğretim çevrim içi
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