Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş eğitim kararı! Rektörlük duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Twitter hesabından 2020-2021 Bahar Dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, rektörlük ve yönetim organlarının, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın önlemlerini takip ederek, değerlendirmelerini yaptığı kaydedildi.

Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerinin sağlığının en temel önceliklerden olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: