BMW'nin performansçıları 510 beygirle geliyor

Yeni BMW M3 Sedan ve BMW M4 Coupe standart olarak sunulan altı ileri manuel şanzımanla üretilirken yeni BMW M3 Competition Sedan ve BMW M4 Competition Coupe 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollara çıkacak.

Arkadan itiş seçenekleriyle yola çıkacak her iki modellde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.





Performanslı sürüş için



Yeni BMW M3 ve M4 Coupe üç farklı karakterde tercih edilebiliyor. Saf performans isteyenler, Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’yi 480 bg’lik sıralı altı silindirli motor, altı ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli olarak tercih edebilecek. BMW M3 Competition Sedan ve M4 Competition Coupe'de ise aynı motorun 510 bg’lik versiyonu sekiz ileri M Steptronic şanzımanla bir araya geliyor ve gücünü arka tekerleklere gönderiyor. Her iki Competition modeli de gelecek aylarda dört tekerlekten çekiş sunan M xDrive seçeneği ile de satışa sunulacak.





4.2 saniyede 100 km



Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé, 0'dan 100 km/s hıza 4,2 saniye ulaşabiliyor. Competition modelleri ise 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0'dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor. BMW, Yeni BMW M3 Sedan ve Yeni BMW M4 Coupé’yi altı ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli olarak tasarlayarak aynı zamanda ağırlık tasarrufu da sağlamış oldu. Sekiz ileri otomatik şanzımandan 23 kilogram daha hafif olan manuel vites kutusu sayesinde, BMW’nin uzmanı olduğu önden arkaya ağırlık dağılımı daha da iyileştirildi.Her iki modelde de önde ve arkada sensörlü Park Mesafe Kontrolü, fren işlevli Hız Sabitleyici, fren müdahaleli Ön Çarpışma Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Dikkat Asistanı ve Hız Sınırı Bilgisi Sistemi standart olarak sunuluyor.