25 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 0.00 EURO 8,7210 0.27
USD 7,3860 0.12 ALTIN 458,500 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

BM: 120 milyon kişi işsiz kalabilir

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 9:00 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 9:00

Birleşmiş Milletler (BM) turizmde gelir kaybının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,2 trilyon dolara ulaşabileceğini vurgulayarak 120 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsün dünyanın en önemli  ekonomik sektörlerinden biri olan turizme etkilerine ilişkin raporunu açıkladı.
 
Turizmin her 10 kişiden 1 kişiye istihdam sağladığına ancak salgının  turizm sektörünü de vurduğuna dikkati çeken Guterres, ''2020'nin ilk beş ayında  uluslararası turist girişleri yarıdan fazla azaldı ve turizmden elde edilen  ihracat gelirlerinde 320 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı.'' dedi.
 
Turizmde gelir kaybının 1,2 trilyon dolara ulaşabileceği uyarısı yapan  Guterres, ''120 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.'' dedi.
 
Guterres, koronavirüs salgınının turizm sektöründe gelişmiş ekonomiler  için büyük bir şok etkisi oluşturduğuna işaret etti. Salgının özellikle  gelişmekte olan ve birçok küçük ada devleti ile Afrika ülkesi  içinse acil durum  yarattığını ifade etti.
 
Turizm gelirlerindeki düşüşe dikkati çeken Guterres, bunun aynı  zamanda koruma altındaki alanlarda kaçak avlanma ve tahribatı artırdığı  uyarısında da bulundu.
 
Guterres, turizm sektörünün yeniden inşasının güvenli ve geri  kazanımın iklim hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti. Turizm  sektöründe  teknoloji kullanımının en üst düzeye çıkarılması gerektiğini kaydeden  Guterres, sürdürülebilirlik ve yeşil büyümenin teşvik edilmesinin önemine  değindi.
 
  
 

ETİKETLER

pandemi corona korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.