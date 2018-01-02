Bitlis'te teröristlere ait olduğu iddia edilen 279 mezar açıldı

Bitlis merkeze bağlı Yukarıölek köyünde, PKK'lı teröristlere ait olduğu iddia edilen 279 mezar, mahkeme kararıyla açıldı. 11 mezar boş çıkarken, diğer mezarlardan çıkan kemikler, yasal mevzuata uygun olarak muhafaza altına alınarak, kimliklerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

