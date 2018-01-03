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Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 18:45 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 18:45

Bitlis merkez ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar, valilik oluru ile 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ile 4  ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği  belirtildi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç  işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla  5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak  Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu  bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasa  dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri  açısından 2-16 Ocak tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik  bölgesi ilan edilmiştir."
 
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye,  valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

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