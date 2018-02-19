Bitcoin 10 bin doların üzerinde tutunuyor

Kripto para birimleri piyasasında çeşitli kurumlardan gelen düzenleme ve uyarı açıklamaları ve tepki alımlarına bağlı olarak dalgalanmalar sürerken, Bitcoin yüzde 2.34 yükselerek 10 bin doların üzerinde tutunmayı sürdürdü.

