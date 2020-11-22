Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı yayında!

Sadri, vurulduktan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alınır. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Haberi duyan Yağmur ve Sadri'nin eşi Nazan hastaneye koşar. Sadri'nin yaşaması mucizelere kalmıştır artık. Ana-kız perişan haldedir ve bir umut yaşama dönmesini beklemektedirler.

Diğer yandan Suna, Sadri'den aldığı parayı hastaneye yetiştirir. Yusuf'un ameliyatı başarılı geçer. Hayata tekrar merhaba diyen Yusuf, sevdiği kız Yağmur'u babasının yaşadıkları yüzünden karşısında yanında olur. Suna ise, hala olayın şokunu yaşamaktadır. Sadri'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diler.