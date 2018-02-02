Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Zor olacak

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Çetin, 2 Haziran’da yapılacak liseye geçiş sınavı sorularının çok zor olacağını söyledi. Çetin, “Çünkü en üst gruptan yüzde 10 öğrenciyi seçeceğiz. Sınav öğrencilerin yüzde 50’sine, 60’ına hiç hitap etmeyecek. Ezber bilgi değil, analitik düşünme bekliyoruz” dedi.

Bu yıl TEOG yerine getirilen sistemle, 8’inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrenci liselere yerleşecek. Bu öğrencilerin yüzde 10’u sınavla öğrenci alan yaklaşık 600 okula, geri kalan yüzde 90’ı ise adresine göre yerleştirilecek. Peki ilk kez uygulanacak bu sistemin 2 Haziran’da yapılacak ve tüm öğrencilerinin katılımına açık sınavının soruları nasıl olacak? Öğrenciler nelere dikkat edecek?

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre bu soruların yanıtını, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Antalya Belek’te yapılan 17’nci geleneksel sempozyumuna katılan Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin verdi.

ÇOK ZOR SORULAR: Bu seçme sınavı olacak ve en üst gruptan yüzde 10 öğrenciyi seçeceğiz. Sorular çok zor olacak. Sorular öğrencilerin yüzde 50’sine, 60’na hiç hitap etmeyecek. Bu da doğal, biz üst grup öğrenciyi seçeceğiz.

SIFIR ÇEKENLER: Bu sınavın sonuçlarına bakıp da sıfır çekenleri yorumlamak, “Şu kadar öğrenci sıfır çekti” demek sağlıklı olmayacak. Sınav seçme amaçlı olacak.

ANALİTİK DÜŞÜNME: Sınav 40 sayısal, 50 sözel olmak üzere 90 sorudan oluşacak. 2 oturumda yapılacak. Soruları gerçek yaşama ilişkin bilgileri ölçecek şekilde oluşturacağız. Bilginin ezberlenmesini istemiyoruz, analitik düşünme bekliyoruz.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?: Henüz kesin değil. Eğer tüm soruların değeri aynı olursa 3 yanlış 1 doğruyu götürür. Ama sorulara zorluk derecelerine göre ayrı puan verirsek o zaman 3 yanlış 1 doğruyu götürmez. Kılavuz çıktığında netleşmiş olacak.

İL VE İLÇELERDE YAPILACAK: Öğrenciler TEOG’da olduğu gibi sınava kendi okullarında girmeyecek. Yakınlardaki okullara yönlendirilecek. İl ve ilçe merkezlerinde sınav yapılacak. Yani köyde sınav yok.

GÖZETMEN: Sınav özel okullarda da olmayacak. Sınavda sadece devlet okullarının öğretmenleri gözetmenlik yapacak. Özel okul öğretmeni görev almayacak.

KILAVUZ: Sınavla öğrenci alan okulların listesi nisan ayında yayınlanacak. Liseye geçiş sisteminin kılavuzu ise 1 ay içinde çıkacak.

ŞİŞİRME PUAN: Sadece özel okullar mı puanları şişiyor? Devlet okullarında da kalacak öğrencilerin son sınavlarında şişirme notlar veriliyor. Böylece öğrenciye sınıf geçiriliyor.

15 GÜN SÜRE: Sınavla öğrenci alacak liselerin listesi açıklandıktan sonra başvuru için 15 günlük süre olacak.

PUANLAR: Puanların 500 üzerinden açıklanması planlanıyor.

YERLEŞTİRME KRİTERİ: Sınavlar, öğrencilerin hangi okula gideceğini belirlemek için en adil yerleştirme kriteri. Adrese dayalı yerleştirmede öğrencinin oturduğu yer, tercihi, ortaokulu kriter ama bunlara eklemeler de olabilir. Örneğin kardeşinin nerede okuduğu dikkate alınır. En son kriter olarak okul başarısı da gündeme gelebilir.

TEK PUAN: Sınavdan tek puan çıkacak ve bu puan türüyle liselere yerleştirilecekler.

TÜRKÇE: OKUYAN ÖĞRENCİ BAŞARILI OLACAK

Dilbilgisi ayrı olarak sorulmayacak. Metin içindeki işlevine odaklanılacak. Daha çok okuyan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olacak. Okuma parçaları uzun olacak. Öğrenci okuduğunu da analiz edecek.

MATEMATİK: EZBERLENMİŞ BİLGİ YOK

Matematik bilgisinin yanında bu bilginin gerçek hayatta kullanımına uygun problem tasarımları ile ölçme işlemi yapılacak. Bilgilerin ezberlenmesi öncelikli olmayacak.

FEN: OKURYAZARLIĞI SORGULANACAK

Kazanımlara ek olarak bilimsel süreç becerileri öncelikli olacak. Tüm alanlarda olduğu gibi fen alanında da yaşam becerilerine vurgu var. Fen okuryazarlığı sorgulanacak.