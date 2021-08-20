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BİLSEM kayıt takvimi! BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılır nereye yapılıyor? BİLSEM kayıt tarihi!

20 Ağustos 2021 Cuma - 12:54 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 12:54

BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Ağustos ayının sonu yaklaştıkça BİLSEM kayıt dönemi aramaları arttı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. İşte BİLSEM kayıt tarihi…


İlkokul seviyesinde ki özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini dışında bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak, kapasitelerini geliştirmek amacıyla devlete bağlı olarak açılan BİLSEM kayıtları sonuçların açıklanması sonrası merak ediliyor. İşte BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? 

BİLSEM KAYIT NE ZAMAN?

BİLSEM'de kayıtları 23 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM KAYITLARI NASIL VE NEREYE YAPILIR? 

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM KAYIT TAKVİM 

 

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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