Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim kurulu toplantısı 3 Haziran 2020’de saat kaçta?

Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı, yeni normalin başlamasının ardından ilgiyle takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyeleri, toplantıda Türkiye'de corona virüs salgınına yönelik son durumu değerlendirecek ve salgına karşı alınan önlemler ve gelişmeler paylaşılacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Wuhan’da başlayan kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını Türkiye’yi etkileyince, Bilim Kurulu oluşturuldu. Türkiye’de yaşanan pandemi sürecinin minimum tutulması yönünde kararlar alan Bilim Kurulu toplantıları yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde oluşturulan kurul, Türkiye’deki salgına karşı alınacak önemleri masaya yatırıyor. Peki, bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Video konferans yönetimiyle gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı hakkında merak edilenler…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler de masaya yatırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı sonrası Fahreddin Koca saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldi. Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, can kaybının ise 2992.