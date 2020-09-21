Bilgisayar kampanyasına nasıl başvuru yapılır? Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası desteği nasıl ve ne zaman alınacak, dağıtılacak?

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası düzenledi. Uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla bilgisayarı olmayan birçok öğrenci için dün akşam TV 8 ekranlarında ‘Haydi Şimdi’ ismiyle bilgisayar kampanyası başladı. Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 7.5 milyon lira bağış toplandığı açıkladı. Bu rakama SMS'ler ise dahil değil. Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyasına destek başvurusu yapmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ederken, toplanan bilgisayarların nasıl dağıtılacağı da merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen bilgisayar kampanyası hakkında merak edilenler…

Koronavirüs nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler için Acun Ilıcağı dizüstü bilgisayar desteği sağlayacak bir kampanya düzenledi. Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Acun Ilıcalı kızları ile birlikte 500 bin TL bağış gerçekleştirirken, Mesut Özil'in 250 bin TL, Selin Ciğer ve eşi Gökhan Çıra 200 bin TL destekte bulundu. Kampanyanın ardından ihtiyaç sahiplerine dizüstü bilgisayar dağıtılacak. Dizüstü Bilgisayar desteği nasıl ve nereden alıncak?

BİLGİSAYAR KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Acun Ilıcalı, MEB'in uzaktan eğitim kararı alması sonrası ihtiyaç sahibi öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği sağlıyor. Kızılay üzerinden '' Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası'' adıyla bilgisayarı olmayan öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği yapmak çok kolay.

Uzaktan eğitim alacak ancak bilgisayarı olmayan öğrenciler için Acun Ilıacalı, "Haydi şimdi" kampanyasını başlattı. TV8 ekranlarından canlı olarak katılım sağlanan bilgisayar kampanyasına Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek veriyor. Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenler "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor. Diğer yandan Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

Uzaktan eğitime destek olmak için Kızılay aracılığıyla da yardım yapabilirsiniz.

Bilgisayar desteği için tıklayınız

HESAP ADI Türkiye Kızılay Derneği BANKA ADI T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ŞUBE ADI Ankara Kamu Kurumsal Şubesi ŞUBE KODU 1745 HESAP TÜRÜ TL İBAN NO TR230001001745390090263093 SWİFT NO TCZBTR2A HESAP TÜRÜ USD İBAN NO TR930001001745390090263094 SWİFT NO TCZBTR2A HESAP TÜRÜ EURO İBAN NO TR660001001745390090263095 SWİFT NO TCZBTR2A

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ACUN ILICAĞI BİLGİSAYAR DESTEĞİ NASIL ALINACAK?

Dizüstü bilgisayarlar kampanyanın ardından ihtiyaç sahiplerine dizüstü bilgisayar dağıtılacak. Başvuru alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.