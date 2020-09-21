Bilgisayar kampanyasına nasıl başvuru yapılır? Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası desteği nasıl ve ne zaman alınacak, dağıtılacak?

Koronavirüs nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler için Acun Ilıcağı dizüstü bilgisayar desteği sağlayacak bir kampanya düzenledi. Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Acun Ilıcalı kızları ile birlikte 500 bin TL bağış gerçekleştirirken, Mesut Özil'in 250 bin TL, Selin Ciğer ve eşi Gökhan Çıra 200 bin TL destekte bulundu. Kampanyanın ardından ihtiyaç sahiplerine dizüstü bilgisayar dağıtılacak. Dizüstü Bilgisayar desteği nasıl ve nereden alıncak?
BİLGİSAYAR KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Acun Ilıcalı, MEB'in uzaktan eğitim kararı alması sonrası ihtiyaç sahibi öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği sağlıyor. Kızılay üzerinden '' Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası'' adıyla bilgisayarı olmayan öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği yapmak çok kolay.
Uzaktan eğitim alacak ancak bilgisayarı olmayan öğrenciler için Acun Ilıacalı, "Haydi şimdi" kampanyasını başlattı. TV8 ekranlarından canlı olarak katılım sağlanan bilgisayar kampanyasına Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek veriyor. Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenler "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor. Diğer yandan Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.
Uzaktan eğitime destek olmak için Kızılay aracılığıyla da yardım yapabilirsiniz.
Bilgisayar desteği için tıklayınız
HESAP ADI
Türkiye Kızılay Derneği
BANKA ADI
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ŞUBE ADI
Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
ŞUBE KODU
1745
HESAP TÜRÜ
TL
İBAN NO
TR230001001745390090263093
SWİFT NO
TCZBTR2A
HESAP TÜRÜ
USD
İBAN NO
TR930001001745390090263094
SWİFT NO
TCZBTR2A
HESAP TÜRÜ
EURO
İBAN NO
TR660001001745390090263095
SWİFT NO
TCZBTR2A
ACUN ILICAĞI BİLGİSAYAR DESTEĞİ NASIL ALINACAK?
Dizüstü bilgisayarlar kampanyanın ardından ihtiyaç sahiplerine dizüstü bilgisayar dağıtılacak. Başvuru alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.