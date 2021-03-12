Beyanname zorunluluğu kalktı mı? Ekonomi reformu paketinde beyanname yükümlülüğü müjdesi! Kimler beyanname vermeyecek?
12 Mart 2021 Cuma - 16:32 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 16:32
Ekonomi reforma paketi merakla bekleniyordu. Zor durumda olan esnaf için karar alınıp alınmayacağı uzun süredir konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bu konuşmada esnaf için de müjdeli haber verildi. Erdğan “Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgında esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reformda dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.” Dedi. Peki, Beyanname zorunluluğu kalktı mı? Kimler beyanname vermeyecek?
Beyanname zorunluluğu kalktı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ekonomiye ilişkin reform paketini İstanbul'da kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.’ dedi. Kimler beyanname vermeyecek?
BEYANNAME ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Basit usulde vergilendirilen esnaf gelir vergisinden muaf tutuluyor. Beyanname zorunluluğu kalkıyor.
BEYANNAME NEDİR?
Beyanname, vergi borçlarının tutarını hesaplamak için mükellefler tarafından, vergi kanunlarında belirlenen dönemlerde vergi dairelerine iletilen yazılı bildirilere denir.