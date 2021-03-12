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Beyanname zorunluluğu kalktı mı? Ekonomi reformu paketinde beyanname yükümlülüğü müjdesi! Kimler beyanname vermeyecek?

Beyanname zorunluluğu kalktı mı? Ekonomi reformu paketinde beyanname yükümlülüğü müjdesi! Kimler beyanname vermeyecek?