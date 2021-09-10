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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yarın saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı…
10 Eylül 2021 Cuma - 17:20 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 17:20
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Beşiktaş, galibiyet isterken puanını 10'a çıkartma hedefinde. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emrah Kargın olacak. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Milli aranın sona ermesinin ardından heyecan dördüncü hafta maçları ile devam edecek. Peki Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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