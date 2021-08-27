Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rakipleri 2021! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu?

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi grup maçları 7-8 Aralık'ta tamamlanıyor.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Sporting Lizbon

Borussia Dortmund

Ajax

FİNAL MAÇI NEREDE?

2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ TARİHLERİ

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C Grubu: Sporting, Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff Tiraspol

E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dynamo Kiev

F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö