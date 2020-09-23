Beşiktaş - Rio Ave maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave kadrosu muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Beşiktaş ile Portekizli Rio Ave karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK takımına yenilen ve elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman? Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş, Rio Ave ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş bu maç için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Rio Ave maçı saat 20.00'de başlayacak. Rövanşı olmayacak maçta kazanan takım play off turuna yükselecek.

Beşiktaş, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda Milan-Bodo/Glimt eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rio Ave maçının yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

MUTEMEL 11'LER

Rio Ave'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Kieszek, Leo Vieira, Carlos, Reis, Monte, Borevkovic, Amaral, Ivo Pinto, Santos, Costinha, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Jambor, Meshino, Moreira, Mane, Gabriel, Lopes.