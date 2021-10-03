03 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beşiktaş Kaymakamı Bakan'dan alkış alan hareket!

DHA |  03 Ekim 2021 Pazar - 19:05 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 19:05

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.


Sosyal medya hesabından okulun o anları içeren güvenlik kamera görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Beşiktaş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.