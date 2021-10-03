Sosyal medya hesabından okulun o anları içeren güvenlik kamera görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
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Beşiktaş Kaymakamı Bakan'dan alkış alan hareket!
DHA | 03 Ekim 2021 Pazar - 19:05 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 19:05