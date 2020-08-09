Beşiktaş için 'Bırakmam Seni' kampanyası! Beşiktaş bağış kampanyasına nasıl destek olunur? SMS bilgileri ve telefon numarası!

Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yapacağı Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" Bağış Kampanya Gecesi Vodafone Park'ta gerçekleşecek. Beşiktaş bağış kampanyası Kanal D'den canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş bağış kampanyasına nasıl destek olunur? Beşiktaş Bırakmam Seni Kampanya hatıra tişörtü nasıl alınır? Beşiktaş bağış kampanyası SMS bilgileri ve telefon numarası!

Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" Bağış Kampanya Gecesi Kanal D 'den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler ve Beşiktaş taraftarı bu özel gecede tek yürek olacak. Beşiktaş yardım kampanyası, Beşiktaş 'Bırakmam Seni' kampanyası Vodafone Park'ta basına kapalı olarak gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş bağış kampanyasına nasıl destek olunur? Beşiktaş Bırakmam Seni Kampanya hatıra tişörtü nasıl alınır? Beşiktaş bağış kampanyası SMS bilgileri ve telefon numarası bilgileri...

Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" Bağış Kampanyası; yönetim kurulu, eski futbolcular, Futbol takımı, kadın Futbol takımı, erkek kadın basketbol takımı, hentbol takımı ve Tekerlekli sandalye basketbol takımı, Beşiktaşlı sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek.

Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşecek canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturacak. Gecede Yılmaz Erdoğan ’ın konukları arasında Hülya Avşar, Erkan Petekkaya , Zafer Algöz, Mehmet Erdem , Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler yer alacak.

BEŞİKTAŞ BIRAKMAM SENİ KAMPANYA HATIRA TİŞÖRTÜ NASIL ALINIR?

Gecede, “Bırakmam Seni” kampanya filminde yer alan Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı da yapılacak. ‘Kampanya Hatıra Tişörtü’nün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, iş dünyası toplu alımları ise 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 500 adet üstü toplu alım yapan iş dünyası temsilcileri ve kişiler canlı yayına alınacak.

BEŞİKTAŞ BAĞIŞ KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR? Beşiktaş kampanyasına katılım için BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor. Böylelikle her SMS ile 20TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz.

BEŞİKTAŞ YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yapacağı gecede Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları da sahne alacak. Organizasyon 9 Ağustos 2020 Pazar günü saat 22.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.