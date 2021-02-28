Berrin Tansel kimdir? NASA'dan ödül alan Türk profesör Berrin Tansel'in kariyeri!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Florida eyaletindeki Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan ve NASA ile çalışmalar yapan Prof. Dr. Berrin Tansel, Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi Bilim Ödülü’ne layık görüldü. Bu haberin ardından Berrin Tansel'in hayatı ve kariyeri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Berrin Tansel kimdir? Berrin Tansel kaç yaşında ve nereli? İşte NASA'dan ödül alan Türk profesör Berrin Tansel'in hayatı!

NASA ile çalışmalar yapan Prof. Dr. Berrin Tansel, Amerika n Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi Bilim Ödülü’nü kazandı. NASA tarafından verilen büyük ödül ile ilgili haberlerin ardından Prof. Dr. Berrin Tansel'in hayatı ve kariyeri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Berrin Tansel kimdir? Berrin Tansel kaç yaşında ve nereli? İşte NASA'dan ödül alan Türk profesör Berrin Tansel'in hayatı!

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) Fulbright bursuyla çevre mühendisliği eğitimi için University of Wisconsin’e giden Prof. Dr. Berrin Tansel, Florida Uluslararası Üniversitesi’nde öğrencileriyle birlikte önemli araştırmalar yürüttü.

Florida Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan ve NASA ile sürdürdüğü atık sulardan amonyağı ayırmak gibi çok sayıda projede yer alan Prof. Dr. Berrin Tansel, Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi (American Academy of Environmental Engineers & Scientists - AAEES) Bilim Ödülü’nü kazandı.

BERRİN TANSEL KİMDİR?

Berrin Tansel, ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden 1978 yılında mezun oldu.

1979'da Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında MS ve BS Kimya Mühendisliği Doktora derecesini aldı.

1985 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Dr. Tansel, Massachusetts Su Kaynakları Otoritesi'nde Proje Yöneticisi ve PEER Danışmanları için Kıdemli Proje Mühendisi olarak hizmet vermiştir. PC Dr. Tansel ayrıca kapsamlı danışmanlık deneyimine sahiptir ve Güney Florida Su Yönetimi Bölgesi ile çalışmıştır. Pompano Beach, Florida, Sabun ve Deterjan Derneği, Metcalf & Eddy ve çeşitli danışmanlık görevlerinde bulunan diğer kuruluşlar.

Dr. Tansel, Su Çevre Federasyonu, Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği, Tau Beta Phi ve Chi Epsilon'a bağlıdır ve bu ve diğer kuruluşlar için çok sayıda komitede görev yapmıştır. NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden iki yaz fakültesi araştırma bursu ile onurlandırıldı ve NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden 'Uzay Vizyonu Yoluyla NASA-KSC ve Ulus'tan Yararlanan Teknoloji Geliştirme ve Uygulama' ile diğer ödüller ve onurlar ile onurlandırıldı. Daha önce FIU'da İçme Suyu Araştırma Merkezini yönetti.

Prof. Dr. Berrin Tansel, 1990 yılından bu yana Florida Üniversitesi Çevre Mühendisliği Profesörü ve İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Direktörüdür.