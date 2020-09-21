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Bergen rolü ilk ünlü mankene geldi!
1989 yılında eşi tarafından öldürülen Bergen, ‘Mersin Altın Çilek Ödülleri’nde bir kez daha anıldı. Gecede ödül alan isimlerden eski manken Tuğba Özay ise birkaç yıl önce Bergen rolünün ilk olarak kendisine teklif edildiğini ve Nihat Altınkaya’nın da projede düşünüldüğünü açıkladı.
Arabesk müziğinin taçsız kraliçesi Bergen'e vefatından tam 31 yıl sonra ödül verildi. Ödülü, Bergen’in ablası Mukadder Terim kabul etti.