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Berfu Yenenler: Her gününden ayrı keyif alıyorum
İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından hamilelik pozunu yayınladı. Yenenler, karnı burnunda olduğu karesine "22. haftaya hoş geldik. Sürecin her gününden ayrı keyif alıyorum" notunu düştü.
2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile evlenmişti. Çift, ilk çocukları Kuzey'i ekim ayında kucaklarına almıştı