Benzin zammı ne zaman geçerli olacak, benzine zam ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

Benzine 16 Ekim'de gelen zammın ardından pompa fiyatına 14 kuruş zam yansımıştı. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt aranırken, uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak yeni zammın kapıda olduğu aktarıldı. Peki, Benzin zammı ne zaman geçerli olacak, benzine zam ne zaman gelecek?

Benzin zammı ne zaman geçerli olacak, benzine zam ne zaman gelecek? Araç sahipleri yeni benzin zammı haberleri ardından büyükşehirlerde ve diğer şehirlerde benzinin fiyatının ne kadar olduğunu sorguluyor. Son yapılan zamla pompa fiyatına 14 kuruş zam yansımıştı. İşte detaylar…

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında değişiklik yaşanacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI!

Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselecek.