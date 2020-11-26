Benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki benzin fiyatları…

Benzinin litre fiyatına 37 kuruşluk zam uygulanırken, motorinde ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 artış uygulanacak. Benzin fiyatı ne kadar oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Motorin grubuna ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Benzin fiyatı ne kadar oldu?

İLLERE GÖRE BENZİN FİYATLARI

Başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira oldu.

İstanbul'da ise 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de de 6,75 liradan 7,12 liraya yükseldi.

İŞTE İL İL BENZİN FİYATLARI

Adana benzin fiyatı: 7,16

Adıyaman benzin fiyatı: 7,18

Afyonkarahisar benzin fiyatı: 7,14

Ağrı benzin fiyatı: 7,25

Amasya benzin fiyatı: 7,18

Ankara benzin fiyatı: 7,08

Antalya benzin fiyatı: 7,15

Artvin benzin fiyatı: 7,21

Aydın benzin fiyatı: 7,10

Balıkesir benzin fiyatı: 7,11

Bilecik benzin fiyatı: 7,05

Bingöl benzin fiyatı: 7,23

Bitlis benzin fiyatı: 7,30

Bolu benzin fiyatı: 7,05

Burdur benzin fiyatı: 7,16

Bursa benzin fiyatı: 7,06

Çanakkale benzin fiyatı: 7,14

Çankırı benzin fiyatı: 7,08

Çorum benzin fiyatı: 7,17

Denizli benzin fiyatı: 7,13

Diyarbakır benzin fiyatı: 7,27

Edirne benzin fiyatı: 7,02

Elazığ benzin fiyatı: 7,30

Erzincan benzin fiyatı: 7,22

Erzurum benzin fiyatı: 7,23

Eskişehir benzin fiyatı: 7,06

Gaziantep benzin fiyatı: 7,16

Giresun benzin fiyatı: 7,19

Gümüşhane benzin fiyatı: 7,19

Hakkari benzin fiyatı: 7,33

Hatay benzin fiyatı: 7,16

Isparta benzin fiyatı: 7,17

Mersin benzin fiyatı: 7,15

İstanbul benzin fiyatı: 7,06

İzmir benzin fiyatı: 7,12

Kars benzin fiyatı: 7,26

Kastamonu benzin fiyatı: 7,19

Kayseri benzin fiyatı: 7,19

Kırklareli benzin fiyatı: 7,01

Kırşehir benzin fiyatı: 7,08

Kocaeli benzin fiyatı: 7,04

Konya benzin fiyatı: 7,19

Kütahya benzin fiyatı: 7,17

Malatya benzin fiyatı: 7,19

Manisa benzin fiyatı: 7,10

Kahramanmaraş benzin fiyatı: 7,16

Mardin benzin fiyatı: 7,28

Muğla benzin fiyatı: 7,13

Muş benzin fiyatı: 7,29

Nevşehir benzin fiyatı: 7,18

Niğde benzin fiyatı: 7,17

Ordu benzin fiyatı: 7,19

Rize benzin fiyatı: 7,21

Sakarya benzin fiyatı: 7,04

Samsun benzin fiyatı: 7,16

Siirt benzin fiyatı: 7,29

Sinop benzin fiyatı: 7,19

Sivas benzin fiyatı: 7,11

Tekirdağ benzin fiyatı: 7,00

Tokat benzin fiyatı: 7,19

Trabzon benzin fiyatı: 7,20

Tunceli benzin fiyatı: 7,23

Şanlıurfa benzin fiyatı: 7,18

Uşak benzin fiyatı: 7,12

Van benzin fiyatı: 7,32

Yozgat benzin fiyatı: 7,09

Zonguldak benzin fiyatı: 7,06

Aksaray benzin fiyatı: 7,18

Bayburt benzin fiyatı: 7,20

Karaman benzin fiyatı: 7,17

Kırıkkale benzin fiyatı: 7,07

Batman benzin fiyatı: 7,28

Şırnak benzin fiyatı: 7,25

Bartın benzin fiyatı: 7,07

Ardahan benzin fiyatı: 7,26

Iğdır benzin fiyatı: 7,24

Yalova benzin fiyatı: 7,04

Karabük benzin fiyatı: 7,07

Kilis benzin fiyatı: 7,10

Osmaniye benzin fiyatı: 7,15

Düzce benzin fiyatı: 7,05