Benjamin de Rothschild hayatını kaybetti

Bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Banker Benjamin de Rothschild kalp krizi sebebiyle 57 yaşında vefat etti.

Bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Banker Benjamin de Rothschild kalp krizi sebebiyle 57 yaşında vefat etti. Ailesi haberi Fransız medyasına duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pregny (İsviçre) ailesinin evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 15 Ocak günü öğleden sonra meydana geldi" dendi. 1963'te doğan Benjamin de Rothschild, Edmond ve Nadine de Rothschild'in oğlu ve tek varisiydi ve 1997'den beri babası tarafından hayata geçirilen grubun başındaydı.

DÜNYA ÇAPINDA 32 OFİSE SAHİPTİ

2015 yılında kuruluşa dahil olan eşi Ariane ile birlikte, özel bankacılık ve varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış, Rothschild imparatorluğunun gelişimine öncülük ettiler.

1953 yılında kurulan Cenevre merkezli Edmond de Rothschild grubu, şu anda 173 milyar İsviçre frangı varlığa (160 milyar euro), 2.600 çalışana ve dünya çapında 32 ofise sahip.

1998'DEN BERİ EN ZENGİNLER SIRASINDA

Challenges dergisine göre en büyük Fransız servetleri arasında yer alan, ailesinin en zengin üyelerinden 4 çocuk babası Benjamin de Rothschild, 1998'den beri bu sıralamadan ayrılmadı. 2019'da 22. sıradaydı. Aynı yıl Amerikan dergisi Forbes 'un dünya sıralamasında 1349. sırada yer aldı.

Baronun cenazesi önümüzdeki birkaç gün için planlanıyor. Akrabalarının talebi üzerine, en katı aile mahremiyetinde gerçekleştirilecek. (Hürriyet)