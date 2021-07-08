Belediyelerde sözleşmeli personel tavan ücretleri belirlendi!

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde çalışan sözleşmeli personele müjde. Belli oldu. Sözleşmeli personel tavan ücretleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, Bakanlık 2021 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Tavan Ücretlerini açıkladı. Peki, Belediyede çalışan sözleşmeli personelin ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021 yılı temmuz ayı sözleşmeli personel tavan ücretleri...

Sözleşmeli personel tavan ücretleri belli oldu. Belediyelerde ve mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin tavan ücretleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Tavan Ücretlerini yayımladığı genelge ile duyurdu. Peki, Belediyede çalışan sözleşmeli personelin ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021 yılı temmuz ayı sözleşmeli personel tavan ücretleri...

BELEDİYEDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak 2021 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretlerinin taban aylık katsayıları açıklandı.

Genelgede, belediyeler, il özel idareler, mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personelin maaşının belirlenmesinde, devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2021 yılının ikinci 6 ayı için gerçekleşen aylık artış oranının dikkate alındığı belirtildi.

Genelgede, "Haziran ayındaki sözleşme ücretinin yüzde 8,45 oranında arttırılması süretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir" denildi.