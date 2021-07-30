Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir?

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında üç Rus Be-200 yangın söndürme uçağının görev yaptığını bildirdi. Büyükelçiliğin açıklamasının ardından Be 200 yangın söndürme uçağı hakkında yapılan araştırmalar arttı. Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır, özellikleri nelerdir, kaç para?

Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, “Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus ‘Be-200’ yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?

?Yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans, yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi amaçlar için geliştirilen Be-200, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton su taşıyabiliyor.

Be 200 yangın söndürme uçağı özellikleri

Beriev Be-200 Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

Be-200 Teknik Özellikleri:

Mürettebat: 2

Uzunluk: 32 m

Kanat açıklığı: 32,8 m

Yükseklik: 8,9 m

Maksimum kalkış ağırlığı: 37.200 kg

Maksimum su miktarı: 12.000 kg

Maksimum uçuş yüksekliği: 8.000 m

Maksimum seyir hızı: 710 km/s

Ekonomik seyir hızı: 600 km/s

Kalkış hızı: 220 km/s

İniş hızı: 185 km/s

Yaklaşım hızı: 200 km/s

1 saatlik uçuş başına ortalama yakıt tüketimi: 1.500 kg/s

Kalkış mesafesi (su/toprak zemin): 1.000/700 m

İniş mesafesi (su/toprak zemin: 1.300/1.050 m

Kepçe sırasında suda kızaklama hızı: 160-190 km/s

Su alma süresi: 14 saniye

Dalga yüksekliği: 1-2 metreye kadar

Türkiye’nin, 3 Rus uçağına günlük 1.3 milyon lira, 153 gün için toplam 203 milyon lira ödeyecek.

Be 200 yangın söndürme uçağı kaç para?

Be 200 yangın söndürme uçağının fiyatı aircraft24 US$ 70,000,000 olarak belirtilmiş.