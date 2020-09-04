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BDDK'den flaş kredi kararı! 36 aya indirildi

04 Eylül 2020 Cuma - 18:27 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 18:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 60 aydan yeniden 36 aya indirildiğini açıkladı.
 
BDDK'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:
 
"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir."

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